«Faut-​​il choisir entre amour et sexualité?»

Question de Dimitri (35 ans) à Dr. Sex: Cela fait huit ans que je suis en couple. Ma compagne et moi nous aimons et nous partageons de nombreux centres d'intérêts. Mais côté sexualité, c'est plus compliqué. Déjà au bout de trois ans, nous ne faisions l'amour plus qu'une fois par mois. Aujourd'hui, c'est encore plus rare et c'est toujours moi qui en prend l'initiative. Je crois qu'elle ne couche avec moi que pour que je lui reste fidèle.

Bruno Wermuth est conseiller sexuel et animateur en éducation sexuelle. En tant que «Dr Sex», il répond aux questions des lecteurs de L'essentiel et de 20 minutes sur le plus beau passe-temps du monde.



As-tu, toi aussi, une question?



Profite de l'occasion pour obtenir des conseils d'expert sur tes préoccupations relatives à l'amour, au sexe et à la vie de couple. Envoie ta question à Dr Sex par e-mail à



Les réponses, également susceptibles d'intéresser d'autres lecteurs et lectrices, seront publiées est conseiller sexuel et animateur en éducation sexuelle. En tant que «Dr Sex», il répond aux questions des lecteurs deet desur le plus beau passe-temps du monde.Profite de l'occasion pour obtenir des conseils d'expert sur tes préoccupations relatives à l'amour, au sexe et à la vie de couple. Envoie ta question à Dr Sex par e-mail à dr.sex@lessentiel.lu Les réponses, également susceptibles d'intéresser d'autres lecteurs et lectrices, seront publiées dans cette rubrique . Pour des raisons de protection des données, la rédaction se réserve le droit de modifier les noms et âges des personnes. Nous regrettons néanmoins de ne pas pouvoir traiter toutes les demandes. Push Communauté

Tu raffoles des sondages d'actualité, des photos insolites de lecteurs, L'essentiel.



Réseaux sociaux

Tu peux également nous retrouver sur Tu raffoles des sondages d'actualité, des photos insolites de lecteurs, des quiz en tout genre et autres pépites du web, sans oublier les conseils de «Dr Sex» ? Alors abonne-toi à nos Push Communauté sur l’application deTu peux également nous retrouver sur Facebook Instagram et Twitter

Sa passion et sa fougue me manquent, ainsi que le fait de me sentir désiré! Cette frustration se répercute de manière négative sur le quotidien, sur l'estime de moi-même et sur notre relation. J'en ai déjà parlé à ma compagne, qui m'a dit que pour elle, la qualité de nos rapports sexuels étaient bonne, mais qu'ils n'étaient pas absolument indispensables.

Je me demande s'il est au juste possible d'allier une relation de longue durée et des rapports sexuels de qualité ou s'il faut choisir entre amour et sexualité. L'union libre pourrait-elle être une solution dans mon cas?

Réponse de Dr. Sex

Cher Dimitri,

Dans ta question, tu utilises le terme «sexualité», comme s'il était évident de comprendre de quoi il s'agit. En parcourant la lecture de ton courrier, on s'aperçoit que cela englobe un certain nombre de besoins très différents les uns des autres.

En tant que conseiller, je constate au quotidien qu'on projette toutes sortes d'envies et de désirs, conscients et inconscients, sur la sexualité.

De nombreuses personnes souffrent du fait que la relation physique couvre toutes sortes d'exigences et de besoins qui n'ont pas grand chose à voir avec ou ne doivent, du moins, pas forcément être satisfaits par un rapport sexuel. Et cela mène à d'interminables discussions et luttes de pouvoir au sein des couples.

Ce n'est que lorsque le besoin, de part et d'autre, d'être reconnu et accepté sur le plan physique prend une place centrale, qu'on arrive a faire avancer les choses et qu'on arrive à s'accorder. Les idées de solutions qui, en fin de compte, ne sont qu'une manière de lutter contre les symptômes, telles que l'union libre mentionnée ci-dessus, passent alors au second plan.

En définitive, la solution émane de conversations ouvertes et d'une réflexion critique, quand bien même celle-ci n'est que temporaire, en raison de l'évolution constante des besoins humains.

Tu parais être assez dépendant du comportement de ta compagne. Il pourrait donc être intéressant de te pencher sur toi-même, plutôt que de chercher la solution ailleurs, c'est-à-dire chez ta petite amie et dans la sexualité.

Rien n'est éternel et certains besoins et désirs demeurent impossibles à satisfaire parce qu'ils vont au-delà des agissements d'un(e) partenaire ou de ce qu'il est possible d'acheter avec de l'argent. Reconnaître cela permet d'ouvrir de nouvelles perspectives et de faire grandir son esprit. Bon courage!

(L'essentiel/wer)