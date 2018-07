Qui va se qualifier pour le dernier carré en Russie?

Des affiches de rêve, des matchs un peu plus inattendus mais qui nous font quand même saliver, parce que c'est la Coupe du monde de football... Vendredi et samedi s'annoncent palpitants, avec les quarts de finale au programme. Mais qui va se qualifier pour le dernier carré de la compétition suprême? Nos meilleurs oracles sont de retour et ont une petite idée sur la question, que tu pourras découvrir bientôt sur notre site.

Les festivités commenceront dès 16h, vendredi, avec le très attendu Uruguay-France. Pour cette affiche entre deux anciens vainqueurs de la compétition, nous avons pu demander son pronostic à Boulette, le chat très câlin qui vit à Ettelbruck avec Nadia. Au tour précédent, Boulette avait bien deviné que la Russie allait éliminer l'Espagne. Et la féline peut encore compter sur le soutien de sa sœur Bébé pour réussir encore son pronostic.

Pour le très prometteur Brésil-Belgique attendu par tout le Plat pays mais aussi par les amateurs de foot du monde entier, nous avons convoqué Roxy, qui avait pronostiqué avec succès la qualification de l'Angleterre contre la Colombie. Arrivé à l'âge vénérable de 12 ans, le border collie de Leudelange a en effet de l'expérience. Malgré des problèmes cardiaques qui ne l'empêchent pas de jouer avec son frère Tommy, le chien de Carine va envoyer nos voisins les Diables rouges au paradis... ou à la maison!

Si les affiches de samedi sont plus surprenantes, elles n'en sont pas moins intéressantes. Ainsi, le jeune bâtard Mila, 11 mois, avait déjà porté bonheur à la Suède face à la Suisse. Les compatriotes de Zlatan pourront-ils à nouveau compter sur l'animal résident en Allemagne avec Christof pour leur quart contre l'Angleterre, samedi, à 16h? Cela ferait sans aucun doute plaisir au jeune chien qui avait été recueilli en Grèce, parmi de nombreux chiens errants, et envoyé en Allemagne où il passe sa vie à s'amuser dans une famille pleine d'amour.

Enfin, last but not least, samedi à 20h, le pays organisateur, la Russie, affronte la Croatie. Pour savoir qui va gagner ce dernier ticket pour le dernier carré, Sonja, de Holzem, nous a proposé les services de Max. Le lapin âgé de 6 mois a su vaincre sa timidité pour donner le bon résultat de Brésil-Mexique. Cet ami des enfants saura-t-il à nouveau trouver le vainqueur, avant de repartir déguster des bananes et du persil, ses plats préférés?

Et toi, à ton avis, qui va continuer sa route dans cette Coupe du monde? Dis-nous ce que tu en penses dans les commentaires et en répondant à ces sondages. Bons matchs!

