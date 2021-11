Passez le test de culture générale de Miss France

C'est un passage obligé pour toutes les candidates qui veulent devenir Miss France: le fameux test de culture générale. Et chacune s'y est préparée à sa façon. «Mon papy m’a offert un livre de culture générale mais je n’ai pas pu le prendre parce qu’il était trop lourd. Par contre, je l’ai lu», a confié Jade Lange, Miss Centre-Val de Loire à TV Mag. D'autres se sont entraînées à faire les tests des années précédentes, comme Hayate El Gharmaoui, Miss Picardie: «Cela m’a permis de voir les sujets qui reviennent fréquemment comme l’histoire-géographie, le sport ou l’anglais». «Je me sens stressée par l’épreuve. J’ai envie de montrer ce que j’ai dans la tête», confie Charlotte Faure, Miss Rhône-Alpes.

«Ce test n’a pas vocation à vous pénaliser mais à faire ressortir les trois meilleures parmi votre promotion», a lancé Sylvie Tellier en distribuant le test aux candidates. Une épreuve qu'elle dit proche du programme de terminale. «Chacune joue avec ses armes et ses avantages. Arriver première peut être un atout mais, en revanche, cela ne dit pas que vous serez élue Miss France».

À la sortie, les avis son mitigés. «Cela s’est bien passé, confie Chloé Galissi, Miss Bourgogne, je n’ai pas de point fort mais je n’ai pas de point faible non plus. Quand je ne savais pas, j’ai tenté ma chance au hasard» tandis que sa collègue Youssra Askry, Miss Normandie, indique: «J’ai buté sur la logique: plus on regarde le résultat et moins on comprend la question posée».

À vos méninges, prêt? Planchez!

(mc/L'essentiel)