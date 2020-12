Racontez-​​nous votre Saint-​​Nicolas en images!

C'est une tradition qui ouvre la voie aux fêtes de fin d'année. La Saint-Nicolas, c'est ce dimanche 6 décembre! Traditionnellement, on la fête tout le week-end, à grands coups de défilés et d'animations diverses dans les petites et les grandes communes. Cette année pourtant, il va falloir faire sans les chars lumineux et les foulées du père fouettard qui court après les enfants dans les rues.

Pandémie oblige, au Luxembourg et chez ses voisins, la Saint-Nicolas 2020 se réinvente. Car il est impossible de ne pas marquer le coup, ne serait-ce que pour déguster quelques chocolats et mandarines, et réécouter des petits airs bien connus. Même en comité réduit, nous voulons voir comment ce moment festif va se passer chez vous, ou à l'école de vos enfants. Un rendez-vous forcément marqué par les sourires des plus petits malgré l'absence de saint Nicolas!

Envoyez-nous vos photos sur l'adresse mail community@lessentiel.lu, sur notre page Facebook, notre compte Instagram ou sur Twitter.

Tu raffoles des sondages d’actualité, des photos insolites de lecteurs, des quiz en tout genre et autres pépites du web? Alors abonne-toi à notre Push Communauté sur l’application de L'essentiel!

(L'essentiel)