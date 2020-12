«Ma compagne montre très peu ses sentiments!»

Question de Micha (44 ans) à Dr. Sex

J'ai 44 ans et cela fait trois mois que je suis en couple. Je suis heureux et elle semble également heureuse. La seule chose qui me dérange chez elle est le fait qu'elle ne montre pas ses sentiments. Je lui en ai parlé dernièrement et elle m'a dit qu'elle n'était pas le genre de femme à dire et à montrer constamment à son partenaire qu'elle l'aime.

Concrètement, cela signifie qu'à part se tenir par la main en marchant dans la rue ou au moment du coucher, elle n'a que peu de gestes de tendresse à mon égard. Par contre, moi, je suis très tactile avec elle et je l'enlace souvent. À ma question de savoir si j'en faisais trop à son goût, elle m'a répondu que cela lui plaisait. Elle dit aussi m'aimer. Pour autant, elle n'a pas toujours envie de m'embrasser.

Je n'arrive pas à comprendre comment elle peut m'aimer, alors qu'elle n'est pratiquement jamais à l'origine d'un contact physique et qu'elle n'a parfois même pas envie de m'embrasser. Faut-il vraiment être d'humeur pour cela? Son comportement me fait automatiquement douter de son amour. Est-il vraiment possible d'aimer sans montrer de sentiments?

Cher Micha,

Ce n'est pas comme si ta petite amie ne montrait pas de sentiments. Elle les exprime juste différemment de toi. Et la façon dont elle le fait ne correspond manifestement pas à l'idée que tu te fais du comportement qu'une femme qui t'aime devrait avoir. Autrement dit, il semblerait que tu ne comprennes pas (encore) son langage affectif.

Or, le fait est que les gens sont différents les uns des autres, tant par leur caractère et leur nature que par les expériences qu'ils font, en l'occurrence par leur éducation, profondément ancrée en chacun d'entre nous et dont il n'est pas possible de se défaire aussi facilement.

«La question est de savoir pourquoi tu as autant besoin de la confirmation de son amour»

Le fait qu'entre partenaires, on se raconte notre passé et la manière dont on a été éduqué peut, par conséquent, être extrêmement révélateur et aider à mieux comprendre l'autre, pas uniquement, mais aussi dans l'expression de ses sentiments. Mais il est également important de se pencher sur sa propre conception en matière de relation, d'intimité et de rôles entre sexes. Sinon, on court le risque de réduire le monde à la simple idée qu'on s'en fait.

Le fait que ta petite amie soit plutôt réticente à exprimer ses sentiments semble te perturber. Et c'est précisément par là qu'il faut commencer. Donc, au lieu de douter d'elle et de son amour pour toi, tu pourrais commencer par te poser la question de savoir pourquoi tu as autant besoin de la confirmation de son amour pour te sentir en sécurité.

La proximité physique dans un couple sert bien entendu aussi à s'assurer de l'affection que l'on ressent l'un pour l'autre. Mais il s'agit avant tout de partager du plaisir à deux. Bon courage!

