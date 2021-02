Question de Jon (21 ans) à Dr. Sex

Je vais bientôt avoir 21 ans. Dans mon cercle d'amis, je suis le seul à toujours être vierge et à ne jamais avoir eu de copine. Il y a trois ans, c'était déjà le cas, mais je ne trouvais pas cela bien grave, à l'époque.

Entre-temps, cette situation est devenue de plus en plus problématique pour moi. Mes amis essaient constamment de me rassurer en me disant que la bonne personne finira bien par arriver. Mais j'ai aussi envie de vivre mes propres expériences et non pas seulement d'attendre et d'espérer tomber sur «la bonne».

Je commence tout doucement à déprimer quand j'y pense. Ce que je peux dire avec certitude, c'est que ce n'est pas à cause de mon physique. Que puis-je faire pour faire enfin avancer les choses?

Réponse de Dr. Sex

Cher Jon,

Tu n'es pas le seul à connaître ce stress. D'autres hommes et femmes de ton âge passent également par là. La croyance selon laquelle il faut absolument avoir vécu certaines choses à un moment de sa vie est très répandue. Et pas uniquement en matière de relations amoureuses ou de rapports sexuels.

Quand on compare cette idée à la réalité, c'est une autre histoire qui apparaît. Car, même si les personnes concernées ne s'en vantent pas et que les statistiques à ce sujet font défaut, il faut savoir qu'un nombre non négligeable de jeunes n'ont jamais eu de relation amoureuse, a fortiori de rapport sexuel, à 20 ans.

Une étude réalisée en 2018 par les hôpitaux universitaires de Zurich et de Lausanne a ainsi révélé qu'environ 30% des 7 142 participants âgés de 24 à 26 ans étaient célibataires. Par ailleurs, les autres participants à l'étude n'avaient en moyenne démarré leur relation qu'à 22 ans. Les personnes interrogées ont déclaré avoir eu leur premier rapport sexuel à tout juste 17 ans.

Même si ce n'est peut-être qu'un piètre réconfort, les chiffres montrent que tu n'es pas le seul dans ton cas et qu'à 21 ans, tu as encore largement le temps de faire des expériences.

Que faire?

Même si tu crois être désespérément en retard, la situation n'est pas aussi dramatique que tu le prétends. En premier lieu, tu dois changer ta façon de penser, ce qui réduira ton stress. Moins de stress signifie que tu seras plus détendu, ce qui te permettra de dégager quelque chose de positif. Le côté décontracté, c'est sexy!

Ce qu'on pourrait encore dire d'autre est sans doute ce que tes amis t'ont déjà dit des centaines de fois ou que tu as lu sur le sujet dans des ouvrages. Je vais donc t'épargner ce genre de conseils.

Dans mon cabinet, je suis toujours frappé par le peu de conscience avec laquelle les gens s'aventurent et évoluent dans leurs relations. Il peut donc être judicieux de réfléchir à tête reposée à ce que tu attends d'une relation et quels sont tes besoins. Bon courage!

(L'essentiel/Bruno Wermuth)