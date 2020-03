«Elle a des sentiments pour son meilleur ami!»

Question de Gilles (38 ans) à Dr. Sex: Cela fait dix ans que je suis avec ma petite amie. Nous nous entendons bien, malgré de petites disputes occasionnelles. La semaine dernière, j'ai remarqué qu'elle était souvent sur son portable. Quand je lui en ai parlé, elle m'a avoué qu'elle était quotidiennement en contact avec son meilleur ami et qu'elle avait des sentiments pour lui.

L'autre jour, nous étions invités à dîner chez lui et sa compagne et maintenant ça. J'ai un mauvais pressentiment et ça me blesse terriblement. Mais je sais que lui interdire d'être en contact avec lui ne ferait que renforcer cet amour. D'ailleurs, je ne veux pas lui mettre la pression, car elle réagit de manière tout à fait imprévisible dans ce cas.

Je suis dépité, mais j'aimerais qu'elle fasse ce qui est à ses yeux, le meilleur choix. Deux relations sont en jeu, ce qui me préoccupe encore davantage. D'une certaine manière, elle est elle-même dépassée par ses sentiments et ne sait pas ce qu'elle doit faire. Quel comportement dois-je adopter?

Réponse de Dr. Sex

Cher Gilles,

Cela fait dix ans que vous êtes ensemble. Tu peux donc compter sur le fait que toi et tout ce que vous avez vécu et construit ensemble durant cette période est important pour ta petite amie. Elle ne va donc pas simplement mettre fin à votre relation de but en blanc.

Je comprends parfaitement que tu sois secoué et inquiet. Cela montre à quel point tu fais, malgré tout, preuve d'ouverture d'esprit à son égard et que tu lui laisses le temps nécessaire pour mettre ses idées au clair. D'autres hommes auraient tourné les talons pour se protéger ou par simple fierté.

Il est important de te prendre au sérieux, ainsi que tes limites. Ce qui est, a le droit d'être, cela s'applique également à tes émotions. Respecte cette partie en toi qui se sent désabusée et écoute attentivement ce qu'elle a à te dire. Sinon, tu cours le risque que cette partie s'en prenne subitement à ta petite amie de manière incontrôlée et cause des dégâts.

Tu dois sûrement avoir un ami avec lequel tu vas pouvoir en parler. Si ce n'est pas le cas ou si tu n'as pas envie de te confier ouvertement, je te conseille de prendre rendez-vous avec un(e) spécialiste pour te libérer l'esprit.

Il est également possible que la situation actuelle réveille en toi des souvenirs. Au cours de notre vie, nous sommes tous amenés à vivre des situations d'abandon ou d'injustice. Et à chaque fois que cela se reproduit, les vieux démons se réveillent et viennent se mêler au présent, ce qui mène à un mélange émotionnel explosif du passé et du présent.

C'est pourquoi chaque crise offre également, en parallèle, la possibilité de mieux se comprendre et de mieux comprendre son propre passé. L'un des effets secondaires plutôt agréable est qu'il n'est pas rare que l'on change soudain radicalement sa propre attitude vis-à-vis de ce qui a déclenché la crise et que les choses paraissent subitement plus faciles qu'auparavant.

Enfin, tu peux également profiter de la situation actuelle pour réfléchir à ton propre avenir et à ce qui est important pour toi dans la vie, en dehors de ta relation. Prendre conscience que l'on n'est pas uniquement un partenaire, mais également un être humain à part entière peut aider à se renforcer. Bon courage!

