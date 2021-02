Ce 5 février, on met à l'honneur le... Nutella!

Tout le monde connaît cette fameuse pâte à tartiner au goût chocolat noisette. Beaucoup d'entre nous en raffolent et certains se mordent même les doigts de ne pas pouvoir en garnir leur pain parce qu'ils sont allergiques ou parce que leur régime n'autorise guère les petits plaisirs du genre. Oui, on parle bien du Nutella! Depuis 2007, le 5 février lui est entièrement consacré grâce à la blogueuse italo-américaine Sara Rosso! Mais son histoire, remonte à bien plus longtemps.

En 1806, après avoir perdu sa flotte à Trafalgar, Napoléon met en place un «blocus continental», interdisant aux produits britanniques, tels que le cacao, d'entrer sur le territoire européen. Pour remédier au problème, les chocolatiers de Turin trouvent une solution: la noisette. Naît alors la «Gianduja», un mélange de restes de chocolat et d'une pâte faite à base de noisettes locales. Mais à l'époque, cette douceur était consommée sous forme de carrés solides.

La recette du Nutella, telle que nous la connaissons aujourd'hui, existe seulement depuis les années 60. Alors qu'un certain Pietro Ferrero faisait circuler une version plus crémeuse de la «Gianduja», avec beaucoup de noisettes et peu de chocolat, son fils a repris le flambeau de la petite entreprise familiale pour la transformer, quelques années plus tard, en multinationale. Il a ensuite rebaptisé sa «supercrema» au nom de «Nutella». Succès immédiat!

Même si, aujourd'hui, on ne compte plus le nombre de pâtes à tartiner qui ont fleuri sur le marché, le Nutella de Ferrero conserve sa première place sur le podium des consommateurs les plus gourmands. Étalé sur du pain, réchauffé sur une délicieuse crêpe ou à la cuillère durant nos jours les plus sombres, il n'est pas étonnant qu'un jour sur le calendrier soit dédié à notre péché mignon préféré. Bonne dégustation!

(L'essentiel)