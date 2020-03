«Sans lui, ma vie m'est insupportable!»

Question de Jo (27 ans) à Dr. Sex: J'ai passé sept ans avec le grand amour de ma vie. Nous avons connu des hauts et des bas. Il me mentait et me trompait régulièrement. Je lui pardonnais toujours, parce que l'idée d'une vie sans lui m'était insupportable.

Bruno Wermuth est conseiller sexuel et animateur en éducation sexuelle. En tant que «Dr Sex», il répond aux questions des lecteurs de L'essentiel et de 20 minutes sur le plus beau passe-temps du monde.



As-tu, toi aussi, une question?



Profite de l'occasion pour obtenir des conseils d'expert sur tes préoccupations relatives à l'amour, au sexe et à la vie de couple. Envoie ta question à Dr Sex par e-mail à



Les réponses, également susceptibles d'intéresser d'autres lecteurs et lectrices, seront publiées est conseiller sexuel et animateur en éducation sexuelle. En tant que «Dr Sex», il répond aux questions des lecteurs deet desur le plus beau passe-temps du monde.Profite de l'occasion pour obtenir des conseils d'expert sur tes préoccupations relatives à l'amour, au sexe et à la vie de couple. Envoie ta question à Dr Sex par e-mail à dr.sex@lessentiel.lu Les réponses, également susceptibles d'intéresser d'autres lecteurs et lectrices, seront publiées dans cette rubrique . Pour des raisons de protection des données, la rédaction se réserve le droit de modifier les noms et âges des personnes. Nous regrettons néanmoins de ne pas pouvoir traiter toutes les demandes. Push Communauté

Tu raffoles des sondages d'actualité, des photos insolites de lecteurs, L'essentiel.



Réseaux sociaux

Tu peux également nous retrouver sur Tu raffoles des sondages d'actualité, des photos insolites de lecteurs, des quiz en tout genre et autres pépites du web, sans oublier les conseils de «Dr Sex» ? Alors abonne-toi à nos Push Communauté sur l’application deTu peux également nous retrouver sur Facebook Instagram et Twitter

Pourtant, j'ai fini par le quitter après qu'il m'a trompée avec une plus jeune de dix ans de moins. Ça lui était complètement égal. Malgré le souvenir de nos drames, j'ai réussi à l'oublier. Mais dernièrement, je l'ai croisé à une fête chez des amis. Depuis, je ne vais pas bien du tout.

Je suis complètement désespérée et ne rêve que d'une chose: le récupérer. Même si je sais que c'est impossible. Depuis trois jours, je m'isole et reste cloîtrée chez moi 24h/24. Je ne sais plus quoi faire et j'ai peur de ne plus jamais sortir de ce trou. Que dois-je faire?

Réponse de Dr. Sex

Chère Jo,

C'est triste de lire ce que l'amour malheureux et inassouvi pour cet homme a fait de toi. Que le printemps naissant te donne une force nouvelle et apporte de la lumière dans ta vie!

Il m'arrive, de temps en temps, de croiser des patient(e)s dans mon cabinet qui sont profondément bouleversés à cause de leur partenaire. Comme toi, ils/elles ont été déçu(e)s et se retrouvent seul(e)s. Et comme toi, ils/elles pensent ne pas pouvoir vivre sans cet être à leurs côtés.

Dans le processus avec ces personnes, il s'agit généralement avant tout de voir de quoi il s'agit réellement, c'est-à-dire de travailler sur quelque chose qu'il faut accepter tel quel ou de changer une situation qui était perçue, à tort, comme immuable.

En ce qui te concerne, je ne suis pas sûr. Comme tu l'écris, il est impossible que tu te remettes avec lui. Mais il est manifestement tout aussi impossible pour toi de vivre sans lui. Il est donc essentiel que tu clarifies ce qui est effectivement le cas.

Étant donné que tu n'étais déjà pas en mesure de prendre tes distances par rapport à ton petit ami et de protéger tes propres intérêts lorsque vous étiez ensemble, le fait d'analyser la situation actuelle ne devrait pas être facile. C'est la raison pour laquelle je te conseille de faire appel à une psychologue.

Une fois que vous aurez fait le point ensemble sur la situation et que vous aurez éventuellement fait le lien avec des épisodes de ta vie, il sera peut-être envisageable d'inviter ton ex-petit ami à avoir une discussion pour clarifier les choses. Je te souhaite beaucoup de courage!

(L'essentiel/wer)