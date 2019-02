Les pollens déjà de retour: nos conseils pour survivre

Vous l'avez appris, comme nous, la semaine dernière, en raison du retour inattendu d'une météo plus que clémente, les taux de pollens de noisetier et d'aulne ont explosé dans l'air au Luxembourg et sur l'ensemble de la Grande Région.

Avec un bon mois d'avance sur l'arrivée du printemps, il est donc vivement conseillé aux personnes allergiques de suivre leurs traitements médicamenteux. D'autres conseils peuvent également se révéler utiles pour supporter au mieux cette période qui s'annonce pour le moins rude lors des prochaines semaines.

1. Rincer vos cheveux avant d'aller au lit

Tout au long de la journée, au cours de vos déplacements, les pollens rencontrés vont progressivement s'accumuler dans vos cheveux et si vous ne prenez pas la peine de vous lavez ou rincez les cheveux juste avant d'aller dormir, ils vont se déposer sur votre oreiller et vous causer de nouveaux soucis durant la nuit.

2. Portez des lunettes de soleil et un chapeau

Portez de belles lunettes de soleil n'est pas uniquement une question de style, surtout quand le soleil et le beau temps pointent à nouveau le bout de leur nez. Au-delà de la protection face aux rayons, les lunettes ou les chapeaux permettront aux pollens de ne pas se déposer dans vos yeux.

3. Fermez vos fenêtres en roulant

Le soleil brille et les oiseaux chantent... et subitement, il fait trop chaud dans votre véhicule. Histoire d'économiser un peu d'air conditionné, vous vous décidez à ouvrir vos fenêtres... et là, c'est le drame: les pollens font une entrée fracassante dans vos voies respiratoires.

4. Évitez la piscine

Il faut chaud et forcément, vous avez envie de piquer une petite tête dans la piscine la plus proche... Encore une fois, c'est fortement déconseillé en cette période de l'année, car le chlore présent dans de nombreuses piscines a la fâcheuse tendance à agresser les muqueuses du nez et des yeux et à vous rendre, du coup, plus sensibles, aux attaques de pollens.

5. Aérez votre chambre

C'est élémentaire et pourtant, on l'oublie trop souvent. Aérer sa chambre de bon matin vous permettra de bénéficier d'un air frais avec une concentration de pollens nettement moins élevée à ce moment-là de la journée.

(fl/L'essentiel)