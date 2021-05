«Mon petit ami refuse les rapports sexuels oraux»

Question de Tina (19 ans) à Dr. Sex

Dernièrement, mon petit ami et moi avons discuté de choses que nous trouvions bizarres l'un chez l'autre. À cette occasion, il a mentionné le fait qu'il n'aimait pas la forte odeur de ma vulve durant la phase d'excitation. Il dit que c'est la raison pour laquelle il n'aime pas avoir de rapports sexuels oraux avec moi.

J'ai aussi déjà remarqué que je sentais parfois bizarre. J'ai l'impression que c'est lié à la pilule que je prends depuis quelques mois, vu que j'avais une autre odeur avant.

Ce qu'il m'a dit était très blessant. D'autant plus que j'adore les cunnilingus. Mais je n'ai pas non plus envie de forcer mon petit ami. Je ne sais pas comment gérer cela. Dois-je aussi arrêter de le satisfaire oralement, bien que je le fasse très volontiers?

Réponse de Dr. Sex

Chère Tina,

Les odeurs corporelles peuvent fortement entraver les rapports sexuels. Si dans la plupart des cas, une douche est la solution, cela ne suffit pas toujours, notamment en présence d'une maladie, de mycoses ou lors de la prise de certains médicaments.

Punir ton petit ami – et au final toi-même – en arrêtant de lui procurer du plaisir par voie orale ne me semble pas être la solution. Tu ne ferais qu'aggraver la blessure. Le but est que vous soyez à nouveau satisfaits tous les deux!

Il est important d'écarter toute raison médicale à l'odeur désagréable. Le plus simple est de passer un examen gynécologique, de préférence avec le médecin qui t'a prescrit la pilule. Tu pourras ainsi lui dire que les odeurs ont commencé à faire leur apparition avec le traitement.

Avant même ta visite chez le gynécologue, il convient d'observer tes pratiques d'hygiène personnelles. Il se peut que tu utilises un gel douche trop agressif pour la peau, qui menace l'équilibre de la flore vaginale. Si tu fais des douches vaginales, il faut absolument arrêter.

Pendant l'examen gynécologique, dis à ton médecin comment et à quelle fréquence tu te laves et quel type de gel douche tu utilises. Il pourra alors te donner des conseils d'hygiène ou te recommander un produit plus adapté.

Tu peux également essayer de rétablir ou d'augmenter la flore vaginale. Demande conseil à un pharmacien sur les différentes méthodes possibles. Certaines sont très simples à appliquer et abordables au niveau du prix. Bon courage!

(L'essentiel/Bruno Wermuth)