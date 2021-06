«J'ai peur de la panne sexuelle!»

Question de Silvan (24 ans) à Dr. Sex

Comme j'ai peu d'expérience sexuelle et que mes performances laissent donc à désirer, j'ai déjà été plaqué par des femmes à plusieurs reprises. C'est pourquoi je souffre de la peur de l'échec et ne me fais plus confiance pour tout ce qui a trait aux relations amoureuses et sexuelles.

Quand une opportunité se présente, cela se termine toujours en catastrophe, ce qui ne fait que renforcer mes angoisses. Je souffre aujourd'hui de dysfonction érectile et de crises de panique lorsque je m'engage avec une femme.

Bien entendu, cela énerve mes potentielles partenaires et entraîne de nouveaux rejets. C'est une spirale infernale. Tout cela est extrêmement gênant pour moi et je commence à m'inquiéter sérieusement. Que puis-je faire?

Réponse de Dr. Sex

Cher Silvan,

Le cercle vicieux que tu décris est un sujet de discussion récurrent dans mes consultations. L'élément déclencheur de cette spirale infernale est toujours la contradiction entre l'idée que la personne se fait sur la façon dont «ça» devrait être et la réalité.

La solution ne consiste toutefois pas à adapter la réalité à l'idée, mais à faire précisément tout le contraire: la personne concernée doit arriver au point où elle est capable de reconnaître que le concept doit être modifié, car c'est lui qui crée le problème. Si cela aboutit, la difficulté est généralement vite surmontée.

Je te conseille de faire de même. Il me semble important que tu revoies l'idée que tu te fais des rapports amoureux et sexuels. Même si tu as peu d'expérience, tu devrais avoir une petite idée du comportement à adopter pour être un amant performant.

Tant que tu continueras à t'accrocher obstinément à ta définition du «bien» et du «mal» et à croire que la qualité de la relation sexuelle dépend uniquement de la quantité d'expériences faites et d'un comportement bien précis, tu continueras forcément à te dévaloriser de la sorte et à t'enfoncer encore plus dans la spirale infernale.

Commence par changer ta façon de penser et par te réinventer. Arrête de tout dramatiser et prends le contrôle de ta vie!

Si tu souhaites en savoir plus sur les alternatives aux rapports sexuels, je te conseille de lire des livres sur le tantra, de participer à un cours sur ce sujet ou de parler à des personnes qui en ont l'expérience. Et si tu veux changer l'image que tu as de toi-même ou analyser ton schéma de pensées et de comportements, fais appel à un spécialiste qui t'accompagnera dans cette démarche. Bon courage!

