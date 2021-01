«Je ne veux plus être perçue comme un objet sexuel»

Question de Liv (21 ans) à Dr. Sex

Bruno Wermuth est conseiller sexuel et animateur en éducation sexuelle. En tant que «Dr Sex», il répond aux questions des lecteurs de L'essentiel et de 20 minutes sur le plus beau passe-temps du monde.



J'ai 21 ans et à part des relations purement sexuelles avec deux hommes, je n'ai jusqu'à présent jamais été en couple. Mon premier partenaire a fait le yoyo avec moi pendant environ trois ans. C’était une relation on-off. Au final, cela a complètement perturbé mon attitude envers les rapports sexuels et intimes. Coucher avec lui devenait pesant, mais je prenais sur moi pour éventuellement faire aboutir notre relation sur une autre forme d'intimité.

Avec le deuxième homme, c'était différent, mais notre relation a rapidement pris fin. Tout ce que je retiens de ces deux expériences, c'est que les hommes me perçoivent comme un objet sexuel. C’est aussi la raison pour laquelle je n’arrive plus à leur faire confiance. En même temps, ce n’est pas du tout ce que je veux et je recherche désespérément l’amour et la vie de couple.

Au point où cela m'affecte, j’ai l'impression que je n’aurai plus jamais l’occasion d'avoir une relation saine. Comment surmonter ces blessures? Et quel comportement adopter en tant que femme pour que les hommes s’intéressent avant tout à moi en tant qu’être humain et ne me perçoivent pas uniquement comme un objet sexuel?

Chère Liv,

Être blessé au plus profond de soi-même dans une relation intime peut laisser des séquelles psychologiques et entraîner une grande souffrance émotionnelle. Mais ces dommages ne sont pas irréversibles et il est possible de s’en sortir et de mener une vie qui n’est pas basée sur ces blessures.

Pour y parvenir, il est nécessaire d’affronter son vécu en pleine conscience, idéalement avec l’appui d’un spécialiste.

Les objectifs et le contenu d’un tel processus peuvent varier d'un individu à un autre en fonction de la qualité et de l’intensité spécifiques des expériences faites par la personne.

Mais l’idée est de relier toutes les thérapies entre elles. La personne qui se fait accompagner doit apprendre à faire consciemment face à ce qu’elle a vécu et à ce qu’elle a pendant plus ou moins longtemps refoulé.

En ce qui vous concerne, il me semble nécessaire d’examiner deux aspects: d’une part, la perception que vous avez de vous en tant qu'être humain et femme ainsi que le concept de sexualité qui en découle; d’autre part, la façon pour vous de poser des limites dans une relation et de vous y maintenir.

Tous les autres aspects, y compris la question de savoir comment vous pouvez être perçue par les hommes en premier comme un être humain et non comme un objet sexuel, feront automatiquement surface dans ce contexte. Bon courage!

