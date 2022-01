«Comment être plus équilibré sur le plan émotionnel?»

Question de Mary (25 ans) à Dr Sex

Bruno Wermuth est conseiller sexuel et animateur en éducation sexuelle. En tant que «Dr Sex», il répond aux questions des lecteurs de L'essentiel et de 20 minutes sur le plus beau passe-temps du monde.



As-tu, toi aussi, une question?



Profite de l'occasion pour obtenir des conseils d'expert sur tes préoccupations relatives à l'amour, au sexe et à la vie de couple. Envoie ta question à Dr Sex par e-mail à



Les réponses, également susceptibles d'intéresser d'autres lecteurs et lectrices, seront publiées est conseiller sexuel et animateur en éducation sexuelle. En tant que «Dr Sex», il répond aux questions des lecteurs deet desur le plus beau passe-temps du monde.Profite de l'occasion pour obtenir des conseils d'expert sur tes préoccupations relatives à l'amour, au sexe et à la vie de couple. Envoie ta question à Dr Sex par e-mail à dr.sex@lessentiel.lu Les réponses, également susceptibles d'intéresser d'autres lecteurs et lectrices, seront publiées dans cette rubrique . Pour des raisons de protection des données, la rédaction se réserve le droit de modifier les noms et âges des personnes. Nous regrettons néanmoins de ne pas pouvoir traiter toutes les demandes.

J’ai un petit ami depuis deux ans. Notre relation est tendre et belle. Nos rapports sexuels sont aussi très satisfaisants. Sauf que je suis très émotive. Je suis régulièrement en proie à des épisodes dépressifs qui pourrissent ma vie et celle de mon ami.

Dans ces phases sombres, je ne ressens plus rien pour lui et il m’est alors très difficile d'avoir des émotions agréables et réconfortantes. Dans ces moments-là, je ressens juste un grand vide et suis complètement éteinte.

Nous avons confiance l’un en l’autre et éprouvons un profond sentiment d’amour. Mais ces montagnes russes émotionnelles me pèsent de plus en plus, ainsi qu’à mon ami. Y a-t-il un moyen pour être un peu plus stable à ce niveau et retrouver un peu de sérénité?

Réponse de Dr Sex

Chère Mary,

Les charges et maladies psychiques peuvent peser lourdement sur la vie de la personne concernée et sur celle de ses proches, ce qui met généralement aussi les relations amoureuses à rude épreuve.

Il est important de faire la distinction entre une déprime et une dépression passagère au sens médical du terme. La première pourrait être décrite comme un léger rhume de l’âme, auquel nous sommes tous sujets. En revanche, la seconde est, dans sa forme la plus grave, une maladie à prendre au sérieux, qui ne ne s'en va pas d'elle-même, mais nécessite une psychothérapie et souvent la prise de médicaments.

Dans toutes les formes de dépression passagère, la personne présente des symptômes tels qu’une déprime et un manque de motivation. Elle éprouve également une perte de plaisir, d'intérêt et une diminution de la concentration. Souvent, le moindre effort entraîne une énorme fatigue. Les troubles du sommeil et la perte d'appétit sont fréquents. Le manque d'estime et de confiance en soi est quasiment systématique.

Même dans les formes légères, des sentiments de culpabilité ou des pensées dévalorisantes apparaissent souvent. L'humeur dépressive ne change pas vraiment, voire pas du tout, pas même par rapport aux circonstances de la vie et peut s’accompagner d’autres symptômes tels que le réveil nocturne, une déprime matinale prononcée, une inhibition psychomotrice manifeste, une agitation ainsi qu’une perte d’appétit, de poids et de libido.

Les symptômes varient d’une personne à une autre

Des événements ou des situations stressantes sont souvent à l’origine d’un épisode dépressif. En fonction du nombre de symptômes et de leur degré de gravité, les dépressions sont classées en formes légères, modérées ou sévères. La composition et l’intensité des symptômes peuvent varier considérablement d’une personne à l’autre. Le traitement se fera donc également au cas par cas.

On aura recours à la psychothérapie, à un traitement médical, aux méthodes de gestion du stress comme la réduction du stress basée sur la pleine conscience (MBSR en anglais), des techniques de relaxation et des méthodes complémentaires telles que l’acupuncture, le shiatsu ou la phytothérapie. Dans les cas très graves, un séjour hospitalier peut s’avérer nécessaire.

Dans ton cas, cela ne me semble pas nécessaire. Mais il serait tout de même bien que tu prennes contact avec un psychiatre ou un psychologue, qui t’indiquera le traitement le plus adapté à ta situation. Bon courage!

(L'essentiel/Bruno Wermuth)