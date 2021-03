Barbie célèbre son 62e anniversaire

Coïncidence ou non, la poupée la plus célèbre, et à la fois la plus controversée au monde, célèbre aujourd'hui son anniversaire, un jour seulement après la Journée internationale des femmes. Intemporelle, cela fait pourtant 62 ans déjà que Barbie a vu le jour, le 9 mars 1952, où la société Mattel l'a introduite au grand public pour la première fois à l'American Toy Fair de New York. Le choix de son nom n'est pas anodin. Le couple fondateur de la société Mattel, Ruth et Elliott Handler, avaient une fille prénommée Barbara.

Mais la belle histoire s'est aussi confrontée, au fil des années, à de nombreuses critiques. Adaptée aux tendances de la mode, Barbie est pourtant controversée pour son apparence et ses mensurations. Ces dernières valoriseraient un idéal de beauté inaccessible, source de perte de confiance chez les jeunes filles.

Sa couleur de peau a également alimenté de nombreux débats. Ce n'est qu'en 1980, seulement, que des Barbies ethniques sont apparues sur le marché. Un grand pas en avant dans le monde des poupées, qui a permis à des millions d'enfants, toutes cultures et origines confondues, de s'identifier enfin à leur idole.

Cependant, les polémiques n'ont jamais nui à sa popularité. Bien au contraire, la marque a su évoluer et des Barbies de plus en plus diverses ont été commercialisées. En 2018, le géant de la poupée s'est surpassé et a présenté sa série «Inspiring Women», composée de 19 femmes de pouvoir, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes.

