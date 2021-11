«Ça manque d’érotisme et de sensualité!»

Question de Lore (23 ans) à Dr Sex

Cela fait six mois que je sors avec mon petit ami. C’est aussi avec lui que j’ai eu mon premier rapport sexuel. Je voulais attendre le bon moment pour le faire, car je pensais que ce serait un moment spécial. Or, cela n’a pas été le cas.

Certes, la qualité de nos rapports s’est améliorée au fil du temps, mais je n’éprouve personnellement ni l’envie, ni le besoin de prendre l’initiative de faire l'amour. Je ne ressens tout simplement aucune pulsion. Il l’accepte, mais ça me met mal à l'aise.

Je ne sais pas ce que je peux faire pour changer cela. Je suis très amoureuse de lui! Mais je n'ai pas de désir pour ce genre de relation intime. Pour ma part, ça manque de sensualité et d’érotisme. Comment puis-je remédier à cela?

Réponse de Dr Sex

Chère Lore,

La qualité du premier rapport sexuel est une question délicate. Comme toi, la plupart des gens espèrent que la première fois sera un moment spécial et inoubliable. Une fois que c’est fait, ils sont désenchantés, pour ne pas dire déçus.

Il y a de l’espoir, car même le sexe, ça s’apprend!

En dehors de la pratique proprement dite, c’est-à-dire quoi, quand, où, comment, cela implique aussi d’explorer son propre corps et d’en découvrir ses fonctions sexuelles. Il s’agit donc de découvrir ce qui te plaît et ce qui te déplaît.

Après tout, ce qui fait partie de l’apprentissage de la sexualité, c’est aussi de développer ses propres valeurs face à la sexualité et au sexe, d’apprendre à connaître ses propres besoins et de communiquer tout cela de manière claire à son partenaire. Cela fait beaucoup de choses à la fois, n'est-ce-pas?

Sache que ce n’est pas le sexe en soi qui ne te plaît pas, mais la manière de faire et la qualité de vos rapports. Sinon, je t’aurais suggéré de voir si tu n’es peut-être pas asexuelle.

Il est temps d’avoir une discussion avec ton petit ami

Il est important que tu sois parfaitement honnête et que tu lui exposes ton ressenti par rapport à vos rapports sexuels. Mais souligne également le fait que tu l’aimes et que tu souhaites poursuivre la relation avec lui.

Dans un second temps, tu peux lui faire part de la manière dont tu imagines que se déroulent vos rapports sexuels et ce que tu en attends. En bref, ce que tu entends par érotisme et sensualité à deux.

Il est fort probable que ton petit ami ressente cela comme une mise à l’épreuve et ne comprenne pas ce que tu lui dis. Dans ce cas, mais aussi de manière générale, le livre «Wild Thing – Sex-Tipps for Boys and Girls» de Paul Joannides, un classique parmi les ouvrages d’apprentissage de la sexualité, pourrait vous rendre service. Bonne lecture et bon courage!

(L'essentiel/Bruno Wermuth)