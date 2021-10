«Ma petite amie est frustrée par nos rapports sexuels!»

Question de Milan (22 ans) à Dr Sex

Bruno Wermuth est conseiller sexuel et animateur en éducation sexuelle. En tant que «Dr Sex», il répond aux questions des lecteurs de L'essentiel et de 20 minutes sur le plus beau passe-temps du monde.



As-tu, toi aussi, une question?



Profite de l'occasion pour obtenir des conseils d'expert sur tes préoccupations relatives à l'amour, au sexe et à la vie de couple. Envoie ta question à Dr Sex par e-mail à



Les réponses, également susceptibles d'intéresser d'autres lecteurs et lectrices, seront publiées est conseiller sexuel et animateur en éducation sexuelle. En tant que «Dr Sex», il répond aux questions des lecteurs deet desur le plus beau passe-temps du monde.Profite de l'occasion pour obtenir des conseils d'expert sur tes préoccupations relatives à l'amour, au sexe et à la vie de couple. Envoie ta question à Dr Sex par e-mail à dr.sex@lessentiel.lu Les réponses, également susceptibles d'intéresser d'autres lecteurs et lectrices, seront publiées dans cette rubrique . Pour des raisons de protection des données, la rédaction se réserve le droit de modifier les noms et âges des personnes. Nous regrettons néanmoins de ne pas pouvoir traiter toutes les demandes.

Les rapports sexuels sont un gros souci pour moi. En fait, le problème vient de moi, car je souffre d'éjaculations précoces. Au début, ma petite amie ne trouvait pas cela grave. Mais au fil du temps, j’ai remarqué que ça l’énervait et que ça lui faisait passer l'envie.

Lors d’un rendez-vous chez un urologue-andrologue, on m’a prescrit un stimulant sexuel. Mais ça ne m’a pas du tout aidé. Je n’arrive tout simplement pas à contrôler et à retarder l’éjaculation comme je le voudrais.

Cela commence à me peser au niveau psychologique. Et je me fais des soucis pour ma petite amie, car j’ai peur qu’elle me quitte à cause de cela. Je suis désemparé et ne sais plus quoi faire. Que me conseillez-vous?

Réponse de Dr Sex

Cher Milan,

Depuis près de 20 ans que je travaille en tant que conseiller sexuel et de couples, j’ai entendu des milliers de témoignages d’hommes et de femmes sur le décalage qui existe entre désir et réalité en matière d’orgasme. Même si on peut désormais lire partout qu’au cours de l’acte sexuel, jouer avec le corps et l'ensemble des sens de façon sensuelle et coquine est bien plus intensif que la brève et souvent plate décharge finale, l’idée que l’orgasme est le but et la finalité de l'acte a néanmoins la dent dure.

Les hommes, en particulier, semblent obsédés par l'idée d'amener leur partenaire à un orgasme inoubliable à chaque fois. Pour ce faire, ils exigent d'eux-mêmes d'avoir le total contrôle sur leur éjaculation et sur leur pénis qui doit, idéalement, rester en permanence en érection. Ce qui nous amène au point crucial, à savoir que pour beaucoup d’hommes, l'acte sexuel n'est pas tant un plaisir charnel à deux, mais une forme de vanité alimentée par leur égoïsme. Ils veulent se prouver à eux-mêmes qu’ils sont les meilleurs amants de tous les temps.

Ce que je te conseille

Détends-toi et laisse-toi aller à l’expérience de la beauté de l’acte sexuel sans penser à rien. Qui se soucie de savoir à quel moment tu vas jouir? Une fois que tu éjacules et que tu perds à nouveau l’érection, il te reste toujours tes mains, ta langue et le reste de ton corps pour poursuivre le jeu charnel.

Si tu en fais usage avec sensualité et en toute décontraction et que tu ne pénètres ta petite amie qu'une fois qu'elle est complètement détendue et a envie de te sentir en elle, il y a de fortes chances pour que vous atteigniez même l'orgasme ensemble. Car tu verras, le fait de te donner entièrement à elle sur le plan sexuel et de lui faire plaisir décuplera ton excitation. Amusez-vous bien et bonne chance!

(L'essentiel/Bruno Wermuth)