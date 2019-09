Vos plus belles photos de l'Oktoberfest

Pour célébrer le début de l'automne, vous êtres très nombreux à vous rendre en Bavière et particulièrement à Munich, pour la célèbre «Oktoberfest» qui, cette année, se déroule du samedi 21 septembre au dimanche 6 octobre 2019. Dirndl et Lederhose sont indispensables pour être parfaitement dans le thème et rejoindre les 6 millions de visiteurs attendus.

Envoyez-nous vos plus belles photos de cette énorme fête de la bière et nous sélectionnerons les meilleures pour les publier sur notre site Internet et dans les pages de L'essentiel.

(L'essentiel)