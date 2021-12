Les meilleurs films à regarder chez soi à Noël

Un plaid, un chocolat chaud et c’est parti pour un marathon de films. Mais que serait la magie de Noël sans cinéma? Certains s’agacent de voir les programmes de télévision remplis de comédies romantiques pendant plus d’un mois. Et d’autres sentent leur cœur se réchauffer avec des scénarios à la guimauve.

Quoique… Ces dernières années, les réalisateurs ont revu leurs scénarios pour apporter de la diversité. Par exemple, dans «Les Chroniques de Noël», un frère et une sœur se lancent à la recherche du père Noël. Il a apparemment été bien apprécié, vu qu’un deuxième est sorti en 2020.

Autre exemple avec «Klaus» (2019), film d’animation hispano-britannique qui transmet des valeurs comme le respect. Le rapport à Noël est moins soutenu que dans certains films.

Il n’y a pas que les productions Netflix dans la vie! Il y a aussi des longs métrages indémodables qu’on adore voir et revoir chaque année. La comédie burlesque française «Le père Noël est une ordure» (1982) n’a pas pris une ride.

Autres classiques: «Maman, j’ai raté l’avion» (1990) et «Love Actually» (2003). Plus récent, «Red Nose Day Actually» sorti en 2017 comme une suite de la comédie romantique. On retrouve Hugh Grant parmi les acteurs principaux.

Et vous, quels sont vos films de Noël préférés?

(L'essentiel/Adeline Hostettler)