11 astuces qui pourraient vous sauver la vie

1. Ne buvez jamais votre pipi

Contrairement au mythe répandu qui dit que l'urine vous maintient en vie dans une situation extrême, vous ne devriez pas le faire. En buvant votre urée, vous risqueriez de vous empoisonner et même de vous déshydrater. Les deux cas réduiraient considérablement vos chances de survie.

2. Ne confondez jamais un ours brun avec un ours noir

Si vous rencontrez un ours brun pendant vos vacances, vous devez rester le plus calme possible et vous allonger à plat sur le sol. Au contraire, si vous croisez un ours noir, il est conseillé de faire le plus de bruit et de mouvement possible pour chasser l'ours.

3. Ne restez jamais sur la voie de service

En cas de panne sur l'autoroute, mettez immédiatement votre gilet de sécurité, ensuite éloignez-vous le plus possible de votre voiture et surtout ne restez jamais à gauche du véhicule. Installez le triangle de panne à la bonne distance et attendez derrière la palissade que le service de dépannage arrive.

4. Criez «Au feu!» en cas d'urgences

Peu importe si vous êtes victime d'un vol, d'une menace ou d'un enlèvement, vous devriez toujours crier «Au feu!». Plus de personnes réagissent à cet appel au secours qu'aux autres !

5. Convenir d'un mot de passe avec vos enfants

Plusieurs cas d'enlèvement d'enfants pourraient être évités par un moyen simple : un mot de passe familial. Même si une connaissance vient chercher vos enfants, ils ne devraient monter dans la voiture uniquement si cette personne connaît le mot magique.

6. Dans une situation menaçante, dites que vous êtes en train de faire un «Livestream»

Apprenez comment créer rapidement un streaming en temps réel. Si vous n'y parvenez pas en cas de situation d'urgence, faites au moins semblant de filmer. Cela effraie la plupart des agresseurs.

7. Si vous êtes utilisé comme bouclier humain, laissez-vous tomber.

En faisant ainsi, vous donnez à la police ou à d'autres assistants une ligne de tir dégagée sur l'agresseur.

8. Souvenez-vous du chiffre d'urgence international

Le chiffre 3 indique que vous êtes en détresse. Placez trois piles de pierres les unes à côté des autres, allumez un feu en triangle, tirez trois coups ou sifflez trois fois.

9. Comment réagir si êtes sur le point d'être frappé par la foudre

Si vous vous promenez sur un terrain dégagé et que vos cheveux commencent à être électrifiés et qu'ils se dressent sur votre tête, vous serez bientôt frappé par la foudre. Débarrassez-vous immédiatement de tout métal que vous portez sur vous (bijoux, clés, ceintures, etc.), baissez votre corps, mettez-vous sur la pointe des pieds, gardez vos talons bien serrés et couvrez vos oreilles avec vos mains. Ainsi, si vous survivez à la foudre, vous minimisez au moins le risque de devenir sourd.

10. Ne pas freiner pour du gibier

Même si vous risquez d'écraser le pauvre animal, ça reste une meilleure alternative. Freiner brusquement à grande vitesse ou tenter une manœuvre de contournement ne met pas seulement votre vie en danger, mais aussi celle des autres.

11. N'essayez pas de sucer le poison après une morsure de serpent

La devise à respecter lors d'une morsure de serpent est : «moins c'est plus». Surtout ne rien nouer, couper ou aspirer! Attendez que les secours arrivent et ne bougez pas trop brusquement afin d'éviter que le poison ne se propage pas trop rapidement dans le reste du corps.

(L'essentiel/mri)