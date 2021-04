«Parce que j'ai pris de la coke, elle se refuse à moi!»

Question de Miro (32 ans) à Dr. Sex:

Bruno Wermuth est conseiller sexuel et animateur en éducation sexuelle. En tant que «Dr Sex», il répond aux questions des lecteurs de L'essentiel et de 20 minutes sur le plus beau passe-temps du monde.



As-tu, toi aussi, une question?



Profite de l'occasion pour obtenir des conseils d'expert sur tes préoccupations relatives à l'amour, au sexe et à la vie de couple. Envoie ta question à Dr Sex par e-mail à



Les réponses, également susceptibles d'intéresser d'autres lecteurs et lectrices, seront publiées est conseiller sexuel et animateur en éducation sexuelle. En tant que «Dr Sex», il répond aux questions des lecteurs deet desur le plus beau passe-temps du monde.Profite de l'occasion pour obtenir des conseils d'expert sur tes préoccupations relatives à l'amour, au sexe et à la vie de couple. Envoie ta question à Dr Sex par e-mail à dr.sex@lessentiel.lu Les réponses, également susceptibles d'intéresser d'autres lecteurs et lectrices, seront publiées dans cette rubrique . Pour des raisons de protection des données, la rédaction se réserve le droit de modifier les noms et âges des personnes. Nous regrettons néanmoins de ne pas pouvoir traiter toutes les demandes.

Cela fait dix ans que je suis avec ma compagne. Jusque là, nous avions une vie sexuelle épanouie. Sauf qu'il y a quelque temps, j'ai commis une erreur en prenant de la cocaïne pendant cinq mois.

Ma compagne le savait quasiment depuis le début. Il y a un mois, j'ai arrêté d'en consommer, sauf que ma femme m'en fait subitement subir les conséquences et refuse désormais d'avoir des rapports sexuels avec moi. Elle dit ne plus avoir confiance en moi et ne pas pouvoir faire comme si rien ne s'était passé. Or, quand je prenais de la coke, nous couchions ensemble.

Je l'aime énormément et suis prêt à être patient, si cela peut l'aider. Est-il vraiment possible que quelqu'un ne veuille subitement plus avoir de relations sexuelles? Dois-je lui laisser du temps? Que dois-je faire? Après tout, c'était juste un écart et je suis désormais clean.

Réponse de Dr. Sex

Cher Miro,

Avoir envie d'un rapport sexuel est une chose, suivre son envie de se donner à l'autre en est une autre. Le fait que ta compagne n'ait plus envie d'avoir de rapports sexuels avec toi ne signifie pas forcément qu'elle n'a plus de libido. Il semble néanmoins que son manque de confiance en toi l'empêche de se donner à toi.

Dans le cadre de mes consultations de couple, je constate souvent les effets que peut avoir la perte du sentiment de pouvoir faire entièrement confiance à son/sa partenaire après une déception. Pour certaines personnes, il est impossible de continuer à vivre comme auparavant.

«Je suis sûr que ce n'est pas seulement la drogue»

L'expression «faire confiance à quelqu'un» signifie en fin de compte qu'on renonce au moins partiellement à une partie de soi en tant qu'individu, afin de construire quelque chose dans la relation avec l'autre, qui vous dépasse en tant qu'individu. Ta femme semble actuellement ne plus pouvoir se reposer sur toi, c'est-à-dire te faire confiance. Le fait que la perte de confiance se manifeste sur le plan physique et sexuel n'est pas inhabituel et coïncide avec les observations que j'ai pu faire en consultation.

Il est peu probable que ce ne soit que ta consommation de drogue qui ait fait qu'elle ne te fasse plus confiance. Cet incident a probablement été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Donner un peu de temps à ta compagne est donc tout à fait judicieux et vous permettra d'apaiser un peu les tensions qu'il y a entre vous et de réfléchir à la suite. Profitez de cette crise pour faire le point sur votre relation, même après dix ans de vie commune. Je vous conseille de vous faire accompagner par une personne compétente en la matière.

Bon courage!

(L'essentiel/Bruno Wermuth)