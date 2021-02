Sous le soleil, nos lecteurs jouent l’élégance

Largement bienvenus après une semaine de froid polaire, les 17°C printaniers, installés depuis ce week-end, font du bien au moral et attirent les foules à l'extérieur. Et parce qu'en temps de Covid, les promenades dans la nature sont plus tendance que jamais auparavant, on donne tout en matière de style. Outre les tissus colorés, les motifs floraux et les accessoires chic pour couronner le tout, le must-have indispensable en cas de météo clémente est bel et bien la paire de lunettes de soleil parfaite.

En plus de nous protéger des effets néfastes des rayons UV, c'est aussi un véritable accessoire de mode, qui habille notre regard et apporte un côté branché à notre look. Et ça, vous nous l'avez montré en images, à travers des modèles plus élégants les uns que les autres! Voici vos plus belles paires de lunettes de soleil! Profitez, car dans quelques jours, le mercure va chuter sous la barre des 10 degrés!

Vous avez oublié d'envoyer votre selfie à L'essentiel? Vous pouvez encore le faire via l'adresse community@lessentiel.lu, sur notre page Facebook, notre compte Instagram ou sur Twitter.