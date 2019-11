Vos plus belles photos de tenues pour braver le froid

L'hiver approche et la neige a déjà fait son grand retour. Comment vous habillez-vous lorsqu'il fait 0°C dehors? Êtes-vous plutôt combinaison de ski ou la petite écharpe suffit-elle? Montrez-nous vos plus belles tenues d'hiver en images, «L'essentiel» compilera vos meilleures photos et les publiera sur notre site Internet. Les plus beaux clichés seront également imprimés dans notre journal. N'hésitez pas à nous les envoyer, merci.

Voici comment procéder:

- via notre adresse e-mail: web@lessentiel.lu ou reporter@lessentiel.lu en précisant l'endroit et le moment de la photo.

- via notre page Facebook.

- via notre compte Instagram.

- via notre page Twitter.

(L'essentiel)