Vos photos-​​souvenirs de Notre-​​Dame de Paris

Haut-lieu touristique, la Cathédrale de Notre-Dames de Paris est fréquentée chaque année par plus de 12 millions de visiteurs. C'est tout simplement le monument le plus visité en Europe. On a tous, quelque part ou en nous, forcément un souvenir de Notre-Dame de Paris!

À la suite d'un appel à notre communauté, sur les réseaux sociaux ce mardi matin, en mémoire de la cathédrale édifiée en 1163 et ravagée par les flammes, ce lundi 15 avril 2019 en début de soirée, voici un diaporama de photos envoyées par nos fidèles internautes.

«Je suis très triste»

«C'était un rêve de la voir de près», nous a indiqué Jessica Zgaria qui était encore à Paris il y a trois jours avant de nous envoyer sa photo-souvenir. «J'y suis arrivé à temps et je peux vous dire que je suis très triste pour ce monument historique.» «La première fois que je l'ai visitée, c'était en 1999», ajoute encore Valy Hub. «Je n'avais pas de smartphone, mais tout est gravé dans ma mémoire. Quelle sérénité et quelle émotion lorsque l'on se trouve à l'intérieur. Aujourd'hui, j'éprouve un profond respect pour les pompiers et ceux qui ont bâti cet édifice.»

«L'événement tragique suffit à lui-même», regrette quant à lui Grégory Leclerc. «Pourquoi sommes nous obligés de devoir en faire des caisses? L'information ne suffit plus. Il faut faire parler coûte que coûte. Et par mon commentaire, je participe à cette vanité...»

(fl/L'essentiel)