Les supporters de l'Italie ont mis le feu à Esch

Depuis la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, des milliers d'Italiens sont venus travailler dans la sidérurgie au Luxembourg. Résultat: 100 ans plus tard, il existe toujours un très grande communauté, essentiellement basée dans le sud du Grand-Duché et particulièrement à Esch-sur-Alzette où forcément, c'était la fête vendredi soir après la victoire de l'Italie face à la Belgique en quarts de finale de l'Euro 2020.

Le temps de se remettre des festivités, certainement, un fidèle lecteur de L'essentiel nous a envoyé deux vidéos via notre onglet Mobile Reporter. Nous les avons reçues vers 9h30, ce samedi et elles ont visiblement été tournées dans la nuit de vendredi à samedi juste après la fin du match.

Sur les deux séquences envoyées, on peut notamment y remarquer de nombreux supporters de la Squadra Azzura, drapeaux sur les épaules, scander «Italia! Italia!», au coeur même de Esch, rue de l'Alzette. On peut également voir ces mêmes supporters klaxonner et faire la fête dans les rues adjacentes.

(fl/L'essentiel )