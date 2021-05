«À plus de 40 ans, il est toujours vierge!»

Question de Manuela (43 ans) à Dr. Sex

Je ne suis plus toute jeune, mais j’ai l’expérience de la vie. Néanmoins, la situation dans laquelle je me trouve actuellement me dépasse plutôt. Depuis janvier, je suis en couple avec un homme qui n’a aucune expérience sexuelle.

Quand j'ai pris conscience de la situation et des conséquences que cela pouvait avoir, j’avais déjà des sentiments très forts pour lui. J'ai donc simplement pensé que ça se résoudrait d'une manière ou d'une autre.

Jusqu’à présent, nous n’avons fait que des câlins, ce que je trouve très agréable. Mais les rapports sexuels commencent à me manquer de plus en plus. Que dois-je faire et comment puis-je le soutenir?

Réponse de Dr. Sex

Chère Manuela,

Vous et votre partenaire êtes tous deux sur le point de passer à l’acte pour la première fois. Or, sa première fois à lui a une toute autre dimension que la vôtre. Alors que lui perd sa virginité, ce n'est «qu’»une expérience sexuelle de plus pour vous.

Pour les adolescents, le premier rapport sexuel est une aventure, ce qui est parfaitement compréhensible. Ils franchissent une autre dimension de la relation physique, qui leur est encore largement inconnue et sont souvent soumis à une certaine pression de la part de leur entourage.

Votre partenaire doit aussi avoir un peu le trac. Cependant – du moins, c’est ce que je soupçonne – il est différent de celui des jeunes. Car, malgré son manque d’expérience sexuelle, il a fait l’expérience d'autres grands moments de transition, ce qui va lui servir.

Il me paraît important que vous ne vous perdiez pas à spéculer sur ce dont votre partenaire pourrait avoir besoin. Vous avez affaire à un adulte qui peut exprimer ses besoins et ses insécurités. Vous pouvez vous appuyer sur cela.

En outre, il en sait probablement déjà pas mal sur le déroulement d’un rapport sexuel de livres, de revues et probablement aussi de films pornographiques. Si ce n’est pas le cas, ces derniers pourraient être un bon moyen pour lui d’obtenir des informations pratiques, sachant qu'il n'y a pas que des pornos hardcore.

Enfin, je vous recommande d’en discuter de vive voix. Découvrez ensemble ce que cette première fois signifie pour vous ou quelle signification elle devrait avoir. Et essayez de ramener cette future expérience du nuage rose vers la réalité, afin qu’elle devienne gérable.

Se soumettre à l’acte sexuel dans toutes ses dimensions possibles - pas uniquement physiquement - et le rendre satisfaisant est l'apprentissage d'une vie entière, qui est aussi individuel que les personnes qui le vivent ensemble. Un apprentissage que votre compagnon commence juste un peu plus tard, ce qui peut également avoir ses avantages. Bon courage!

(L'essentiel/Bruno Wermuth)