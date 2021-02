«J'ai peur d'être remplacé par des sex-​​toys!»

Question de Noe (20 ans) à Dr. Sex:

Je suis dans une relation depuis un an. Ma copine envisage désormais d'utiliser des sex-toys lors de nos rapports. Elle me parle de suceurs de clitoris, de godemichés et de vibrateurs. À chaque fois qu'elle commence avec cela, je me sens mal à l'aise.

Bruno Wermuth est conseiller sexuel et animateur en éducation sexuelle. En tant que «Dr Sex», il répond aux questions des lecteurs de L'essentiel et de 20 minutes sur le plus beau passe-temps du monde.



As-tu, toi aussi, une question?



Profite de l'occasion pour obtenir des conseils d'expert sur tes préoccupations relatives à l'amour, au sexe et à la vie de couple. Envoie ta question à Dr Sex par e-mail à



Les réponses, également susceptibles d'intéresser d'autres lecteurs et lectrices, seront publiées est conseiller sexuel et animateur en éducation sexuelle. En tant que «Dr Sex», il répond aux questions des lecteurs deet desur le plus beau passe-temps du monde.Profite de l'occasion pour obtenir des conseils d'expert sur tes préoccupations relatives à l'amour, au sexe et à la vie de couple. Envoie ta question à Dr Sex par e-mail à dr.sex@lessentiel.lu Les réponses, également susceptibles d'intéresser d'autres lecteurs et lectrices, seront publiées dans cette rubrique . Pour des raisons de protection des données, la rédaction se réserve le droit de modifier les noms et âges des personnes. Nous regrettons néanmoins de ne pas pouvoir traiter toutes les demandes.

L'idée de penser que ma petite amie puisse prendre du plaisir avec ces machins me rend malade. D'un côté, j'envie les possibilités qu'offrent ces sex-toys et moi non et d'un autre côté, j'ai peur qu'ils me remplacent.

Au fond, je crains qu'elle ne préfère finalement prendre du plaisir avec les sex-toys plutôt qu'avec moi. Est-ce-que mes angoisses sont exagérées ou sont-elles justifiées? Et est-ce normal que ce sujet me mette mal à l'aise?

Réponse de Dr. Sex

Cher Noe,

Tu n'es pas du tout le seul qui trouve les sex-toys de sa partenaire gênants. Néanmoins, tu fais partie des rares personnes qui en parlent ouvertement et expriment leurs angoisses à ce sujet et je t'en remercie! Tu me donnes ainsi la possibilité de faire un peu de lumière sur la question.

Effectivement, les godemichés et autres vibrateurs que tu mentionnes dépassent largement les possibilités qu'un homme a – je devrais sans doute plutôt dire que tu as. Car, en termes de longueur, grosseur, durée, performance et fermeté, tu n'as très clairement pas l'avantage.

Le fait qu'en tant qu'homme, dans une relation avec une femme, tu en prennes conscience me semble, malgré cela, extrêmement important. Car, ce n'est que de cette manière que tu pourras également te rendre compte de l'avantage imbattable dont tu disposes, à savoir que tu n'es pas une machine! Et le rapport sexuel n'est pas l'exécution mécanique de l'envie et de l'excitation. Et c'est à partir de là que tu devrais réfléchir!

Les sex-toys sont un moyen de parvenir à ses fins

Évidemment, en théorie, il est tout à fait possible que ta petite amie soit totalement conquise par ces sex-toys et te laisse quasiment de côté. Mais on pourrait citer encore bien d'autres théories. Vous êtes déjà ensemble depuis un an et je suis sûr que vous vous êtes trouvés à plusieurs niveaux pendant cette période. Si ta compagne porte désormais un intérêt aux sex-toys, c'est que votre amour et la relation que vous entretenez tous les deux en est la base.

Il est bien plus probable que, au lieu de te faire passer après tous ces sex-toys, elle te veuille avant tout toi, et que les sex-toys ne soient, au mieux, qu'un moyen de parvenir à ses fins et de vous divertir. Mais en fin de compte, nous ne pouvons pas le savoir, c'est pourquoi il est inutile de continuer à spéculer. Je pense que tu devrais en parler avec ta petite amie. Je suis sûr qu'elle pourra rapidement t'apporter des explications claires. Si tu as des doutes quant au fait de lui révéler tes angoisses, le fait que tu puisses en parler ouvertement est tout en ta faveur. Bon courage!

(L'essentiel/Bruno Wermuth)