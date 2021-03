Trop de «peurs infondées» sur l'eau du robinet

18%. C'est le pourcentage de résidents qui ne boivent jamais d'eau potable provenant du robinet au Luxembourg, selon une enquête réalisée par TNS Ilres. Afin de les convaincre à le faire, le ministère de l'Environnement, l'Administration de la gestion de l'eau (AGE) et l'ASBL Aluseau ont lancé, lundi, une campagne de sensibilisation, à travers notamment une page Facebook, appelée Melusina's Choice. «Il existe encore chez certains résidents des peurs non fondées sur l'eau du robinet dans le pays, estime Jean-Paul Lickes, directeur de l'AGE. Par exemple les gens pensent que le calcaire est mauvais pour leur santé, alors que c'est le contraire».

En outre, Jean-Paul Lickes conseille aux habitants qui ne boivent pas l'eau du robinet, à cause d'un mauvais goût, de jeter un œil au niveau de leur compteur. «Les filtres à cartouche doivent normalement être remplacés tous les six mois, explique-t-il. Ou les toiles métalliques doivent être nettoyées. S'ils ne le font pas, des algues brunes risquent de se déposer et de donner à l'eau un goût de moisi ou de renfermé».

«Un ménage de quatre personnes peut économiser 1 500 euros par an»

De son côté, Carole Dieschbourg, la ministre Déi Gréng de l'Environnement, insiste sur la «haute qualité» de l'eau du robinet au Grand-Duché. «Elle est protégée à la fois par la législation du Luxembourg et par la réglementation européenne, qui est très stricte, souligne-t-elle. Elle est aussi contrôlée régulièrement par l'AGE et les communes». De plus, Carole Dieschbourg indique que boire de l'eau du robinet est un geste écologique (pas de bouteilles en plastique et pas de transport pour aller en chercher) et économe.

«La Ville de Luxembourg a estimé qu'un ménage de quatre personnes qui fait le choix de boire de l'eau du robinet plutôt qu'en bouteille peut économiser 1 500 euros par an», note-t-elle. Une somme non négligeable.

(Olivier Loyens/L'essentiel)