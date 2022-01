La consommation de viande, motif de rupture?

L'amour passe par l'estomac, dit le proverbe. Mais que faire si les aliments que l'on ingère diffèrent de notre chéri(e)? Vous êtes un pur carnivore, mais dans le frigo, le côté de votre partenaire est rempli de burgers végé et de tofu? Votre épouse transmet à votre enfant son aversion pour la charcuterie? Vous devez rencontrer vos beaux-parents mais paniquez à l'idée de les décevoir en ne touchant pas au rôti de poulet qu'a concocté belle-maman avec amour?

Pour certains, la nutrition est quelque chose à laquelle on ne pense pas vraiment : les gens mangent simplement ce qu'ils aiment. Pour d'autres, bien se nourrir est une philosophie de vie qui va de pair avec ses propres valeurs. Et il est d'ailleurs bien connu que les valeurs et les opinions jouent un rôle capital dans les rencontres ou les relations amoureuses.

Qu'en pensez-vous? La consommation de viande est-elle un motif de rupture valable ou de dispute au sein d'un couple (et pas seulement en cette période de «Veganuary», qui n'est autre que le «Janvier sans alcool», invitant à réfléchir à sa consommation de viande et autres produits animaux)? Pouvez-vous être en couple avec une personne qui ne partage pas votre amour pour un bon steak frites? Ou bien vous et votre partenaire (l'un végétarien, l'autre non) cuisinez simplement des plats au goût de chacun? Racontez-nous comment ça se passe en commentaire, à l'adresse community@lessentiel.lu, sur notre page Facebook, notre compte Instagram ou sur Twitter.

(L'essentiel)