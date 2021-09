Le MUDAM Luxembourg fait sa rentrée

Mudam Performance Season: The Illusion of the End est une exposition de deux semaines consacrée à l'art de la performance. Le rez-de-chaussée du musée accueillera une série de nouvelles performances réalisées par des artistes d'Allemagne, d'Italie, de Pologne, de Russie et de Suisse jouissant d’une reconnaissance internationale de plus en plus importante.

L'exposition réunit une sélection d'artistes qui redéfinissent les frontières entre le théâtre, la danse et la performance, visant à traduire les multiples langages et formes d'expression que ces disciplines conjuguent.

L'essentiel t'offre tes deux places pour assister à une de ses représentations, voici la liste: https://www.mudam.com/fr/expositions/the-illusion-of-the-end

Pour gagner... ... envoie MUDAM suivi de tes coordonnées par SMS au 64646*, ou participe gratuitement via le formulaire ci-dessous en nous précisant l'exposition que tu désires voir Pour accéder à toutes les fonctionnalités de ce site, vous devez activer JavaScript. Tirage au sort le 26 septembre * 1 euro par SMS + frais d’envoi

Service disponible depuis un numéro de mobile luxembourgeois

Bonne chance!