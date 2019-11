De l’électro folk avec The Avener Tour

L’essentiel t’offre des places pour une soirée DJ Set, The Avener Tour, le samedi 23 novembre au Casino 2000 de Mondorf-les-Bains.

Son album «The Wanderings of The Avener», s’est classé numéro un dans 13 pays et son single phare «Fade Out Lines» numéro un au top Itunes de 17 pays. Un véritable succès!

Pour gagner, envoie AVENER suivi de tes coordonnées et adresse mail par SMS au 64646 (1€ par SMS + frais d'envoi -Service disponible depuis un numéro de mobile luxembourgeois uniquement) ou participe gratuitement via le formulaire ci-dessous :

Tirage au sort: 15/11/2019