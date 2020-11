Concours Saint-​​Nicolas: et les nominés sont...

À l'occasion du grand jeu concours de Saint-Nicolas, les supermarchés Cactus et L’essentiel te mettent au défi pour peut-être être l'un des 3 chanceux à dévaliser le rayon jouets traditionnels de Cactus pendant 1 minute, gratuitement, mais surtout pour permettre à Cactus de reverser le montant total des trois caddies gagnants à l'UNICEF.

La première étape de notre jeu concours s'est terminée le 18/11/2020 et les équipes de Cactus et de L'essentiel ont sélectionné 10 des nombreuses créations envoyées. Nous remercions d'ailleurs tous les enfants, et tous les parents, qui ont donné de leur temps et de leur amour pour réaliser dessins, collages, sculptures, pâtes à sel, etc... Vos créations étaient toutes magnifiques!

Notre choix étant fait, vous retrouverez dans le diaporama ci-dessus les 10 créations retenues. Merci à : - Alice (6 ans), et sa famille de boxemännchen en pâte à modeler - Helda (9 ans), pour sa sculpture/déguisement en carton XXL - Juliette (5 ans 1/2) et Circé (5 ans) pour les habits de papier créés sur leur boxemännchen "fille" - Julianne (5 ans), et la mise en scène d'un spectacle de marionnettes - Julien (10 ans), avec son boxemännchen en perles - Matilde (6 ans), avec son "bonhomme de l'amour et de l'espoir" - Maxime (8 ans), avec son tableau en pâte à modeler - Natanaël (7 ans), pour sa sculpture en pâte à sel, peinture et tissu - Nathéo (7 ans), pour sa création découpée dans le bois - Vicky, pour ses sculptures en matières recyclées/recyclables et de récupération

Place à présent à l'étape 2 où les parents seront mis à contribution.

Les parents de nos artistes en herbe doivent maintenant réaliser le boxemännchen de leur enfant en gâteau, sur lequel nous devrons retrouver un clin d'œil à Cactus et L’essentiel. Quant aux enfants qui sont à l'origine des créations, ils doivent écrire un poème ou une histoire courte exprimant leurs souhaits pour un monde meilleur ou aux raisons qu'ils ont d'aider les enfants défavorisés.

Fais-nous de jolies photos ou une courte vidéo sympathique pour présenter vos créations (gâteau et poème/histoire). Ces photos ou vidéos devront être envoyées par e-mail, à partir du 23/11/2020 et avant le 03/12/2020, à : saintnicolas@lessentiel.lu N'oublie pas de nous préciser dans cet e-mail, ton nom, ton prénom, ton adresse postale, ton e-mail et ton numéro de téléphone pour pouvoir être recontacté.

Elles seront toutes postées, dès réception, sur le compte Instagram de L'essentiel et soumises aux votes du public jusqu'au 09/12/2020 inclus.

Le 10 décembre prochain, nous connaîtrons le nom des 3 gagnants! Ils seront contactés directement et toutes les informations concernant leur "minute shopping" dans le rayon jouets de Cactus, le samedi 12 décembre, leur seront communiquées.

Chers parents, à vos rouleaux de pâtissier et chers enfants, à vos stylos!

(L'essentiel)