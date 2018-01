L'essentiel vous offre vos places pour cette édition spéciale «Burger, Beer and Blockbuster».

Le vendredi 19 janvier, «Commuter» sera projeté sur les écrans de Kinépolis Kirchberg et «24 hours to live» à Kinépolis Belval à 19 h 30.

Afterwork dès 18 h 30 autour d’une bière! Evénement réservé aux hommes.

Pour gagner, envoie KIRCH ou BELV en fonction de la salle et du film de ton choix, suivi de tes coordonnées par SMS au 64646 (1€ par SMS + frais d’envoi - Service disponible depuis un numéro de mobile luxembourgeois uniquement) ou participe gratuitement en remplissant notre formulaire.

Tirage au sort: 16/01/2018

(e.s.)