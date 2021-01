Tu recycles tes vêtements? Partage ton tuto!

L’essentiel et Kirchberg Shopping Center jouent la carte de la consommation responsable et de la solidarité, car plus que jamais, il est important de consommer mieux.

Ainsi, pour faire de la place dans tes placards pour tes nouveaux achats de vêtements, chaussures, accessoires et autres, nous t'invitons à ne pas jeter tes anciens vêtements ou accessoires, mais à les recycler!

Montre-nous à travers une vidéo ou un montage photo fun (avec une explication des différentes étapes par écrit si possible), ce que tu sais faire de ton vieux jean, de ton tee-shirt élimé, de tes chaussures trouées ou de ton sac cassé… Nous savons que tu as du talent, il est temps de le partager!

Envoie dès à présent et jusqu'au mercredi 20/01 inclus (soit le mercredi à 23h59) ton tuto à l'adresse suivante : diy@lessentiel.lu N'oublie pas de nous préciser dans cet e-mail: ton nom, ton prénom, ton adresse postale, ton e-mail et ton numéro de téléphone.

Toutes les vidéos et photo montages reçus seront postés, dès réception, dans un album dédié sur la page Facebook FR de L'essentiel. Le public pourra ainsi liker ses tutos préférés, commenter, partager, jusqu'au 31/01/2021 inclus (soit le dimanche 31 janvier à 23h59).

Deux gagnants seront désignés : la photo la plus likée désignera le prix du public et son auteur remportera 500€ de bons cadeaux à dépenser dans les boutiques de la galerie Kirchberg Shopping Center. Un autre gagnant sera choisi par L'essentiel et son partenaire Kirchberg Shopping Center. Il remportera la même dotation: 500€ de bons cadeaux à dépenser dans les boutiques de la galerie Kirchberg Shopping Center.

Les gagnants seront annoncés le mercredi 3 février, et une remise de prix officielle sera organisée ultérieurement.

Redonne une nouvelle jeunesse à tes vieilleries, customise, transforme, détourne, assemble, relooke...bref, mets ta créativité au service d'un monde meilleur.

Règlement de jeu concours disponible sur demande à marketing@lessentiel.lu

(L'essentiel)