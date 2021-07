Les concerts en plein air de retour au Grand Duché !

D’Coque et den Atelier unissent leurs efforts pour une toute nouvelle expérience de concert urbain en plein air : POND Eclectic

Les 5, 6, 7 et 8 septembre, une série de concerts prendra place dans un environnement unique: l'amphithéâtre du Kirchberg. Côté line up, voici les artistes prévus pour animer ta rentrée: White Lies, José Gonzàles, L'impératrice et Schulz.

L’essentiel vous offre, à toi et la personne de ton choix, des places pour votre concert préféré.

Pour gagner, selon la préférence, envoie «WHITE», «JOSE», «IMPERATRICE» ou «OLLI» suivi de tes coordonnées par SMS au 64646 (1€ par SMS + frais d’envoi - Service disponible depuis un numéro de mobile luxembourgeois) ou participe gratuitement via le formulaire ci-dessous.

Tirage au sort le 22/08/2021

Bonne chance à tous :)