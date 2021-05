Des cosmétiques 100% bio et 100% local

L'essentiel et KierperLéift t'offrent un superbe coffret en édition limitée, la Fréijoers'Box, contenant une sélection de produits de beauté d'exception pour prendre soin de toi et de ton corps. Au programme : - Savon à la citronnelle pour avoir des mains douces et assainies. - Shampoing solide à la noix de coco, mousseux à souhait, pour des cheveux soyeux et hydratés. - la Dame Nature, une boule de bain réalisée sans colorant et des pétales de fleurs de calendula, de roses et de bleuets. - Des sels de bain à l'odeur subtile de vanille et d'eucalyptus pour un moment de détente garanti.

Présentés dans un magnifique coffret en bois, réutilisable, tous nos produits sont confectionnés à base de produits naturels certifiés par les instituts cosmétiques, et tous produits au Luxembourg.

Pour gagner, envoie BOX suivi de tes coordonnées et adresse mail par SMS au 64646 (1€ par SMS + frais d'envoi -Service disponible depuis un numéro de mobile luxembourgeois uniquement) ou participe gratuitement via le formulaire ci-dessous:

Pour accéder à toutes les fonctionnalités de ce site, vous devez activer JavaScript.

Tirage au sort: 17/05/2021