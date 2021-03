Gâteau M&M's par Riza Life Kitchen

Voici la recette du succulent gâteau aux m&m's

1. Préparez la génoise

Il va vous falloir:

- 230gr de farine - 4 oeufs - 150gr de sucre - 200ml de lait - 20gr d'huile neutre - 1 sachet de levure chimique

- Battre les jaunes et le sucre ,et faire doubler de volume, ajoutez l'huile, et mélangez. - Tamisez votre farine, et la levure chimique , ajoutez la à votre préparation avec le lait. - Montez vos blancs en neige ,avec une pincer de sucre, et ajoutez délicatement a votre préparation C'est parti pour 30 min au four a 180 degrés

Laisser refroidir, et couper en 3

2. Le caramel

Il va vous falloir: - 150gr de sucre - 250gr de crème liquide - 70gr de beurre

-Ajoutez le sucre dans une casserole -Laissez dorer, ajoutez ensuite votre crème liquide tiède, mélangez une première fois - Pour finir ajouter le beurre, mélangez et laisser tiédir

3. La chantilly au chocolat

Il va vous falloir: - 500ml de crème liquide froide - 20gr de sucre - 260gr de chocolat

- Battre votre crème liquide froide fermement -Ajoutez le chocolat fondu refroidi et battre légèrement - Laissez reposer - Entre temps, imbibez votre génoise dans du lait vanillé

4. Le montage

Il va vous falloir: - Des m&m's - Des gateaux style fingers - Des barres chocolatées de votre choix

- Disposez une couche de caramel, - Ensuite une couche de chantilly chocolat - Puis une couche de concassé de m&ms -Répéter l'opération 3x - Recouvrir toute les surfaces du gâteau de ganache - Pour la décoration du gâteau, faites vous plaisir

Bon appétit!

(L'essentiel)