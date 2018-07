Ladies' Night: «Mamma Mia! Here we go again»

L’essentiel offre à 5 personnes 2 entrées pour la Ladies’ Night du mardi 17 Juillet, à Kinepolis Kirchberg. Afterwork et belles surprises dès 18h30, suivis de la projection du film «Mamma Mia! Here we go again», à 19h30.

Pour gagner, envoie MAMMA suivi de tes coordonnées et adresse mail par SMS au 64646 (1€ par SMS + frais d'envoi - Service disponible depuis un numéro de mobile luxembourgeois uniquement) ou participe gratuitement via le formulaire ci-dessous.

Tirage au sort: 06/07/2018

(LZ)