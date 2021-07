Les Dinosaures envahissent La Rockhal

Tu trembleras devant le Diplodocus et ses 20 mètres de long, et seras impressionné par le Giganotosaurus et son immense mâchoire... L'exposition "Dinosaures Invasion" va t'immerger dans cet univers jurassique grâce aux casques de réalité virtuelle !

L'essentiel t'offre tes places pour l'exposition qui aura lieu du 4 juillet au 9 septembre à La Rockhal

Pour gagner, envoie DINO suivi de tes coordonnées et adresse mail par SMS au 64646 (1€ par SMS + frais d'envoi -Service disponible depuis un numéro de mobile luxembourgeois uniquement) ou participe gratuitement via le formulaire ci-dessous :

Tirage au sort: 02/08/2021