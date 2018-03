La Folle Furieuse Lorraine

L’essentiel offre 15 inscriptions pour la course 5K ADULTE pour les adultes à partir de 14 ans, pour La Folle Furieuse à Amnéville-les-thermes, le samedi 12 et dimanche 13 mai 2018.

Pour participer à cette course mouvementée, envoie FURIEUSE suivi de tes coordonnées et adresse mail par SMS au 64646 (1€ par SMS + frais d'envoi - Service disponible depuis un numéro de mobile luxembourgeois uniquement) ou participe gratuitement via le formulaire ci-dessous.

Tirage au sort: 06/04/2018

(a)