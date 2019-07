Trouve le juste prix de la valise de l'été!

Du 3 au 13 juillet, repère les indices dans ton journal L’essentiel sur les produits et les prix de la «valise de l’été» de Saturn Belval Plaza. Estime son montant total et enregistre ta participation directement en magasin avant le 13 juillet, 19h. La personne qui s’approchera au plus près du juste prix, remportera le contenu de la valise! Premier indice, dès aujourd’hui, dans ton journal L’essentiel.

Vous trouverez ici votre bulletin de participation à imprimer, vous permettant de décrire chaque article.

Télécharge le règlement du jeu de la valise de l'été ici.