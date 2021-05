We Cook : salade grecque au fromage halloumi

Ingrédients pour 4 personnes

600g Tomates de couleurs différentes 200g Fromage halloumi (épiceries turques ou grecques) 2Brins de basilic vert 2Brins de basilic pourpre 1Oignon nouveau 3cuil. à soupe Huile d’olive 1cuil. à soupe Vinaigre de vin rouge Sel Poivre

1)Pelez l’oignon, hachez-le finement. Rincez et séchez les tomates. Coupez les plus petites en deux et les plus grosses en rondelles. Assaisonnez-les de sel, poivre, huile et vinaigre. Ajoutez l’oignon haché et la moitié des basilics ciselés. Mélangez.

2)Coupez le fromage en tranches et faites-les griller sur un gril en fonte très chaud. Ne les retournez pas avant qu’elles se détachent d’elles-mêmes sinon elles collent et s’écrasent.

3)Répartissez la salade dans des assiettes creuses, posez le fromage dessus et parsemez du reste de basilic effeuillé

Bonne dégustation :)