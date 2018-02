Gagne ton relooking coiffure complet !

L’essentiel offre à 1 personne la chance d’être chouchoutée par une équipe de spécialistes pour un relooking coiffure et maquillage complet réalisé le 26/02 à partir de 15h. L’heureux(se) gagnant(e) aura ensuite la chance d’être habillé(e) (vêtements de prêt) puis photographié(e) par un professionnel de la photo de mode et repartira avec son album photo studio. Pour gagner, envoie SWEET suivi de tes coordonnées et adresse mail par SMS au 64646 (1€ par SMS + frais d'envoi - Service disponible depuis un numéro de mobile luxembourgeois uniquement) ou participe gratuitement sur le site.

Tirage au sort: 22/02/2018

(a)