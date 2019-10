Approchez-​​vous des origines du flamenco à la KUFA

L’essentiel offre des places pour le spectacle «…Y se hizo el flamenco (… et le flamenco fut)», le samedi 23 novembre, à 19h30, à la Kulturfabrik d'Esch-sur-Alzette.

Compositeur, concertiste, pédagogue, éditeur, Óscar Herrero Salinas (Tomelloso, 1959) «s’est constamment tenu à l’écart des modes passagères, creusant obstinément son propre sillon, sans jamais céder à la facilité ou aux trucs de métier qui assurent à bon compte la séduction immédiate de l’auditeur: respectant son public, il exige beaucoup de lui, mais lui rend généreusement son effort et la concentration de son écoute. (…) Sa technique (…), sans perdre le mordant et le dynamisme propres au toque, est d’une précision et d’une limpidité que pourraient lui envier bien des concertistes classiques». (Claude Worms)

Sa carrière est marquée par des prix prestigieux tels que le Bordón Minero (1986) et le prix spécial à la didactique du Flamenco (2005) au Festival international du Cante de Las Minas, le prix national de guitare Flamenca de Jerez de la Frontera et le prix international Cubadisco (La Havane). Il a été le premier professeur de flamenco à donner des cours au conservatoire Tchaïkovski de Moscou.

