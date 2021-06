Rockhal Garden : fun, chill & music

La Rockhal va investir pour la seconde fois l’espace urbain de Belval durant la période estivale à travers une offre culturelle éphémère: le Rockhal Garden. Cet événement accueillera une série de plus d’une vingtaine d’événements live en plein air à partir du vendredi 18 juin 2021.

Pour en profiter, L’essentiel t'offre: - 1 table pour 4 personnes pour la soirée latino FAVELA CHIC du vendredi 18/06 ou - 1 table pour 4 personnes pour l'après-midi ELECTRO CHILL du dimanche 20/06

Pour gagner, envoie FAVELA ou CHILL1, selon la soirée que tu préfères, suivi de tes coordonnées et adresse mail par SMS au 64646 (1€ par SMS + frais d'envoi - Service disponible depuis un numéro de mobile luxembourgeois uniquement) ou participe gratuitement via le formulaire ci-dessous:

Tirage au sort: 17/06/2021

Le programme de cette nouvelle édition s’inscrit dans une volonté de soutien aux acteurs locaux et indépendants de la culture luxembourgeoise et de la Grande Région. Retrouve l'ensemble de la programmation sur les réseaux sociaux et sur rockhal.lu.