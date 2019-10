Vos gâteaux les plus effrayants!

L’essentiel et le supermarché Cactus offrent à une personne un robot Kitchenaid Special Edition «Queen of Hearts» d’une valeur de 800€.

Pour gagner, le principe est simple: Préparez un gâteau effrayant, envoyez-le-nous en photo via le formulaire ci-dessous et tentez d’être sélectionné pour la finale du 31 octobre prochain: Les 5 gâteaux les plus monstrueux seront goûtés par notre grand jury qui sélectionnera le vainqueur en fonction du goût et de l’aspect du gâteau. Bonne chance!

Pour accéder à toutes les fonctionnalités de ce site, vous devez activer JavaScript.

Tirage au sort: 22/10/2019