Alain Souchon sur scène au CASINO 2OOO

L'essentiel t'offre tes deux places pour le concert d'Alain Souchon au CASINO 2000 de Mondorf-les-Bains, le 15 décembre prochain. Cela fera plus de six ans qu’Alain Souchon n’a pas tourné en son nom. Dans la lignée du magnifique «À Cause d’Elles» paru en 2011, Alain Souchon a sorti son nouvel album «Âme Fifties» en 2019.

Pour gagner... ... envoie SOUCHON suivi de tes coordonnées par SMS au 64646*, ou participe gratuitement via le formulaire ci-dessous:

Tirage au sort le 6 décembre