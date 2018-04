Out Of The Crowd Festival

L’essentiel offre à 5 personnes 2 entrées pour la 15ème édition du festival Out Of The Crowd, le samedi 21 avril à la Kulturfabrik, à partir de 16h. Au programme : des groupes tels que « Motorpsycho », « Metz » et « No Metal in This Battle ».

Pour gagner, envoie OOTC suivi de tes coordonnées et adresse mail par SMS au 64646 (1€ par SMS + frais d'envoi - Service disponible depuis un numéro de mobile luxembourgeois uniquement) ou participe gratuitement via le formulaire ci-dessous.

Tirage au sort: 13/04/2018

(L'essentiel)