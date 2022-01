Gad Elmaleh de retour au Galaxie d'Amnéville

L’essentiel et Le Galaxie d'Amnéville t'offrent tes 2 places pour le spectacle de Gad Elmaleh qui aura lieu le 26 janvier au Galaxie d'Amnéville! Six ans après «Sans tambour» et une tournée internationale dans plus de quinze pays, Gad Elmaleh est de retour avec un one-man-show inédit «D’ailleurs».

Pour gagner... ... envoie GAD suivi de tes coordonnées par SMS au 64646*, ou participe gratuitement via le formulaire ci-dessous: Pour accéder à toutes les fonctionnalités de ce site, vous devez activer JavaScript. Tirage au sort le 17 janvier/b> * 1 euro par SMS + frais d’envoi

Service disponible depuis un numéro de mobile luxembourgeois

Bonne chance!