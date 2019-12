On vous offre un mois de loyer*!

Un «Ticket d’Or» sera caché de manière aléatoire dans un exemplaire de L’essentiel durant le mois de décembre: trouvez-le, rapportez-le nous et bénéficiez d’un mois de loyer offert* par L’essentiel et vivi.lu, le site d’informations et d’annonces immobilières du Luxembourg.

Alors, serez-vous l’heureux gagnant?

*Loyer pour un montant maximal de 2 250 euros

Règlement du jeu : Le gagnant du «Ticket d'Or» aura quatre jours, à partir de la date de l’insertion du ticket, pour se manifester en appelant le standard de L'essentiel. Il devra par la suite se rendre dans nos locaux avec le «Ticket d'Or» et sur rendez-vous fixé au préalable, pour authentifier et confirmer sa victoire.

Voir le règlement complet du jeu concours